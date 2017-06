Por decidir si van tras ex gobernador de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez decidirá el próximo martes si gira o no la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua César Duarte por el presunto desvío de recursos millonarios del erario de ese estado a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que en una audiencia realizada este viernes y a la que no asistió el ex mandatario, otros siete implicados que sí estuvieron solicitaron la ampliación del plazo para declarar.

Después de que se fijó extender el plazo para declarar hasta el próximo martes, el juez solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ampliar la información en contra de César Duarte para así valorar la solicitud de orden de aprehensión de la fiscalía al juez.

De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, la Fepade tiene documentado que César Horacio Duarte descontaba a 700 trabajadores de su gobierno el 10% de su sueldo y se los retenía en la Secretaría de Hacienda estatal.

El dinero se concentraba en un cheque mensual a nombre de su secretario de Hacienda y se depositaban en la cuenta de un empresario. Los recursos no se reportaban al INE.