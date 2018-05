Ponen fin a ‘Enamorándonos’ y fans entristecen

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que experimentó cambios a consecuencia de la salida de Magda Rodríguez, el rating del polémico programa “Enamorándonos” cayó por lo que corre el rumor que este está próximo a dejar de existir.

Según TVNotas este posible nuevo proyecto arrancará el próximo lunes 28 y llevará por nombre Buena Fortuna.

Y bueno la reacciones no se han hecho esperar. Los fans esperan que no desaparezca y que en el peor de los escenarios solo se modifique su horarios de transmisión mientras quienes no disfrutan de la emisión celebran que al fin termine este show lleno de escándalos.

Incluso comenzó a promocionarlo; sin embargo, aún no han hablado del final de los “amorosos”.