Ponen a bebés en incubadoras equivocadas; dan a padres prueba de ADN

HERMOSILLO.- La directora general del Hospital Infantil e Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIES-HIMES), Alba Rocío Barraza León, entregó ante una fedataria, los resultados de las pruebas de ADN a los padres de los niños recién nacidos que en los últimos días de diciembre del 2017, habían sido cambiados en las incubadoras.

Informó que ambas pruebas comprueban que los recién nacidos se encuentran con sus respectivas familias, como se aseguró anteriormente, ya que la prueba corrobora la maternidad con una certeza del 99.99%.

Barraza León, agregó que la institución revisó los protocolos para reforzar las medidas, con lo que se garantiza que no se volverán a presentar estos hechos.

Los sobres con los resultados fueron abiertos y leídos en presencia de los padres de ambos niños; Karina Gastélum Félix, de la Notaria Pública Número 67 de Hermosillo; David Ruíz González, jefe del Departamento Jurídico de los Servicios de Salud de Sonora; Patricia Romero, jefa del Departamento de Trabajo Social del HIES; y Gilberto Montes, Jefe del Departamento Jurídico del HIES.

El caso inédito en el HIES

La directora del nosocomio informó días atrás que se registró “un error de ubicación, el bebé 1 fue colocado en la incubadora del bebé 2 y el bebé de la 2 en la 1.

“Se cometió esta situación de error a la hora de la ubicación de los bebes en sus incubadoras, esta parte para mi es bien importante, yo personalmente acudí a hacer la revisión completa de todo el proceso, no le dimos el bebé que no le tocaba a la familia, que no le correspondía, esto no sucedió, los niños se colocaron en una incubadora equivocada”, explicó la directora del HIES, Alba Rocío Barraza León.