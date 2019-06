Pone Gabriel Rojas Castañeda en alto a Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Gabriel Rojas Castañeda, alumno del 6 B, de la primaria Manuel Ignacio Altamirano, turno matutino, es el ganador del Concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019 y no sólo eso, también es el ganador del primer lugar a nivel Tamaulipas, poniendo muy en alto el nombre de Nuevo Laredo, su escuela, maestros, directora, y principalmente, el de sus padres.

Con esta buena noticia, es como ayer cerró con broche de oro el presente ciclo escolar esta institución que dirige la profesora Irma Virginia Salas Escageda quien consideró este año lectivo como uno de los mejores, ya que aún saborean el primer lugar que obtuvieron en la prueba Planea 2017-2018 y que hasta este 2019 apenas les dieron a conocer.

“Este año tuvimos la satisfacción de mandar a 10 alumnos a la competencia a la cual se tuvieron que enfrentar con los mejores alumnos del estado de Tamaulipas, y fue de nuestra escuela el mejor alumno, con los resultados más altos, Gabriel Rojas Castañeda.

Como nunca antes, este año fueron seis niñas de un grupo y cinco niños de otro grupo, la mejor alumna de uno de esos grupos no pudo asistir, porque se fue a radicar a Durango, pero también fue una excelente alumna y venía en la relación que nos envían, por eso se fueron 10 participantes nada más el pasado 16 de mayo”, detalló.

Por su parte, el maestro del 6 B, Enrique Daniel Martínez Jiménez mencionó que Gabriel, es el ejemplo en el cual, se complementaron los ejes más importantes de la educación que son el alumno, el maestro y los padres de familia.

“Yo tengo apenas seis meses en esta escuela y vi mucha disciplina, cómo se deben hacer las cosas de manera correcta para obtener buenos resultados y así es como sucedió con esta preparación de los alumnos en la que participamos padres de familia, directora, maestros y los alumnos.

La directora nos dice a los maestros que debemos ser ejemplo para los alumnos en todo y es los tratamos de hacer todos los días, dentro y fuera del aula”, comentó.

‘SEGURO DEL TRIUNFO’: Gabriel Rojas

Desde que inició su participación en la primera fase del concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019, Gabriel de 11 años se sentía seguro de su triunfo, debido al empeño que le dedicada en su preparación de ocho horas diarias.

“Aquí estuvimos preparándonos desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, estudiando con nuestros maestros. Aquí nos reunimos niños de otras escuelas que también estudiaron con nosotros. Me preparé muy bien, mis papás me apoyaron mucho, y gracias a Dios logré mi cometido, me voy a México. Yo desde el principio sentí que sería el ganador y se lo dije a mi directora yo voy a venir y le voy a entregar el primer lugar y le cumplí”, declaró.