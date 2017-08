Pone “Franklin” en alerta a Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tormenta tropical “Franklin” ubicada en el Golfo de México, puede impactar a Tamaulipas durante miércoles o jueves y hasta entonces, aumentar su potencial, sostuvo Pedro Granados Ramírez, declarar a Tamaulipas en alerta y señalar que se mantiene ya un monitoreo constante de ese fenómeno.

“De momento la alerta general es para el sur de la entidad, pero tomando en cuenta la amplitud de las bandas del fenómeno, este también provocara lluvias en el centro y norte del estado, dijo el Coordinador Estatal de Protección Civil.

Apunto que ante ello se han emitido una serie de recomendaciones para evitar daños a familias, sobre todo, a aquellas que vivan cerca de los cuerpos de agua como ríos, lagunas o presas.

Dijo que quienes pudieran ser desalojados o afectados por esta contingencia deben de ubicar algunos de los refugios temporales, “488 que tenemos en el estado, que tiene una capacidad de albergue de hasta 107 mil personas y que en el caso pudieran ser utilizados en la zona sur”.

Este fenómeno es probable que llegue con categoría de tormenta tropical, pero hasta el miércoles que este en el Golfo de México vamos a determinar con precisión lo que es la intensidad del fenómeno y la dirección que pueda estar tomando, apuntó.

Señaló que, en los municipios costeros del estado, habitan un promedio de 1 millón 700 mil personas.

De acuerdo a las previsiones, la referida tormenta tropical dejaría para el miércoles, precipitaciones que pueden ser entre 75 y 150 milímetros para la zona sur y cañera del estado y para el jueves, pudiera sobrepasar hasta los 200 mililitros.

Si es en un lapso de tiempo extendido no habrá problemas, pero si el agua cae en tan solo unos momentos, entonces sí habría problemas, como se han presentado en otras ocasiones, señaló.

Señaló que en estos momentos el Sistema Lagunario del río Tamesí en el sur del estado también presenta una baja captación, por lo que consideró que también existe capacidad para poder captar as agua.

“En el caso de zona sur, esta baja la captación en lo que es el sistema del Chairel que es el que pudiera impactar y la cuenca del Pánuco también, no ha habido muchas lluvias en esta temporada, allí hay mucha posibilidad de captación”, señaló.

Comentó que para este día se habrá de programar una reunión de los miembros del Comité Estatal de Protección Civil, con la intención de llevar a cabo un monitoreo de este fenómeno y estar preparados para tomar medidas ante cualquier contingencia.