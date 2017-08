Pollo inflable idéntico a Trump aparece junto a la Casa Blanca

WASHINGTON.- Un pollo inflable con melena rubia, muy similar en apariencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido avistado cerca de la Casa Blanca.

Varios reporteros norteamericanos que cubren la fuente compartieron en sus cuentas de Twitter imágenes del muñeco en las inmediaciones de la sede presidencial.

Alguien ha colocado un pollo inflable gigante que se parece al presidente Donald Trump cerca de la Casa Blanca”, reportó la cadena Fox News en Twitter.

#LIVE NOW: Someone has put a giant inflatable chicken resembling President #Trump near the White House https://t.co/yknYEixvrg pic.twitter.com/04NlbLW02x

— FOX 10 News Now (@FOX10NewsNow) 9 de agosto de 2017