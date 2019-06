Políticos y analistas critican que AMLO no asista a reunión del G-20

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la reunión del G-20, la cual se realizará el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Su rechazo lo justificó con que no quiere participar en la confrontación directa comercial entre Estados Unidos y China.

Dicha decisión ha sido criticada a través de redes sociales por políticos y analistas como León Krauze, Leonardo Cruzio, Laura Rojas, Javier Lozano, Margarita Zavala, entre otros.

Además, agregó:

En su hora de mayor necesidad diplomática, en la que necesita persuadir a los grandes actores del mundo de respaldar al país frente a Trump y ayudar a fortalecer Centroamérica, AMLO delega la responsabilidad del ir al G20. El presidente de México es él. No Ebrard. No Urzúa.

La diputada federal panista, Laura Rojas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, también se pronunció:

En plena embestida de Trump a México, el Presidente decide no ir al #G20 , un espacio que podría aprovechar para hablar en persona con él y generar apoyo de otros líderes para nuestro país. México pagará los costos de la falta de visión internacional de AMLO. #Fallasdela4T https://t.co/f8dxdzSLsA

Por su parte, Javier Lozano comentó:

No se le olvide citar a Benito Juárez, presidente. Seguro su cartita les va a fa-sci-nar a los jefes de Estado del #G20 https://t.co/qy2lQZC0w9

Manuel Clouthier declaró:

— Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 4 de junio de 2019

Al Presidente Lopez le falta visión de Estado por eso críticó al Srio. General de la OCDE, y ahora no quiere ir a la Reunión del G-20 ! Ojalá no sea que se siente menos y acomplejado ante los jefes de estado de otras naciones ! Era el momento oportuno ante la amenaza de Trump ! https://t.co/oVzK7oYxCE

El abogado Héctor Flores dijo:

Jorge Guajardo consideró:

Gabriel Quadri comentó :

Insisto: que bueno que no vaya al G20. Nos va a ahorrar muchas vergüenzas; y nos prodigará una carta que seguramente será otra divertida perla… https://t.co/YTDr88waIX

Además, Leonardo Curzio declaró:

Pues @lopezobrador_ dice que no va al G20 por no confrontar al Amigo @realDonaldTrump . El Presidente tiene todo mi apoyo por que es un ataque inicuo a Mexico, pero no ir a Osaka es una decisión que rezuma temor más que cautela. https://t.co/mZ4KqHHoxZ

— Leonardo Curzio (@LeonardoCurzio) 4 de junio de 2019