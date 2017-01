Político de Texas recibe una bala perdida en la cabeza durante la fiesta de Año Nuevo

Armando "Mando" Martínez, quien no perdió la conciencia, recibió un impacto en la parte trasera, pero la bala quedó alojada en el cráneo y no penetró el cerebro

WESLACO, TX.- Armando “Mando” Martínez, representante estatal en Texas, recibió un impacto de bala en la cabeza mientras estaba celebrando la llegada del nuevo año. Martínez, demócrata por Weslaco, fue trasladado inmediatamente al hospital donde sigue recuperándose una vez que los cirujanos le extrajeron la bala del cráneo.

Martínez y su familia estaban reunidos con motivo de las fiestas en una casa en las afueras de la ciudad de Weslaco, a unas 350 millas (550 km) al sur de Houston, cuando comenzó una balacera. En ese momento, entraron en la casa hasta que ya no oyeron más disparos. Hacia la medianoche, su esposa, sus hijos y él volvieron a salir a la parte trasera para ver los fuegos artificiales con motivo de la llegada del nuevo año.

“Cuando llegó la medianoche, mi mujer se acercó y me dio un abrazo y un beso, y justo después sentí como un fuerte golpe en la parte trasera de mi cabeza”, dijo Martínez a The Monitor. “Me toqué; ella me preguntó ‘¿qué pasaba’ y yo le dije que algo me había golpeado”.

El representante político, que nunca perdió la conciencia pese al impacto, fue llevado al Knapp Medical Center de Weslaco para después ser trasladado al Valley Baptist Mecical Center, donde se le practicó una operación por aproximadamente 45 minutos. La bala quedó alojada en el cráneo y no llegó a dañar el cerebro.

“Antes, (en la región del) Valley no había tanta gente como ahora, y cuando crecí se podía escuchar disparos muchas veces”, afirmó Martinez, citado por The Monitor. “Pero ahora ya no se puede hacer eso porque alguien va a resultar herido. Desgraciadamente, esa noche fui yo. El hecho de que mi familia y amigos estuvieran ahí y ellos pudieran haber sido también víctimas me empuja a tratar de acabar con esto. Ahora mismo, lo más importante es que estoy vivo. Dios me bendijo”.

La policía de Texas aún sigue investigando lo ocurrido. La oficina del alguacil de Hidalgo recogió la bala para poder continuar la investigación.

Un portavoz de la oficina del alguacil, Jose P. Rodríguez, aprovechó el incidente para recordar a la gente que “celebrar con armas es muy peligroso y puede dañar también las casas y provocar heridas serias o la muerte”.

Fuente: Univision