Policía fronteriza usará escáner de iris para identificar indocumentados

DALLAS, TX.- Los Departamentos del Sheriff de 31 condados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, utilizarán en los próximos meses un sistema que escanea el iris en los ojos de las personas para ayudar a identificar mejor a inmigrantes indocumentados detenidos en sus cárceles y en sus patrullajes.

La compañía “Biometric Intelligence and Identification Technologies (BI2), ofreció a los departamentos de sheriffs a lo largo de la frontera un ensayo introductorio gratuito de tres años de su programa de identificación biométrica IRIS.

Según la empresa, la tecnología da menos coincidencias falsas que las huellas dactilares. La herramienta promete ayudar a identificar a las personas sin huellas dactilares confiables y ofrece ser más eficaz en la identificación de inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal.

Los dispositivos de reconocimiento de iris se instalarán en cada departamento del sheriff a lo largo de la frontera.

Joe Frank Martínez, sheriff del condado de Val Verde, Texas, y actual presidente la Coalición de Sheriffs Fronterizos, informó al portal de noticias “The Intercept”, que cada departamento recibirá un dispositivo fijo de captura de iris para sus instalaciones de registro de reos y, eventualmente, una versión móvil, para utilizarlos durante patrullajes.

El reconocimiento de Iris es una de las tecnologías de vigilancia que ha sido propuesta por la Casa Blanca para edificar un “muro digital”, un concepto que muchos sheriffs fronterizos consideran menos intrusivo que la construcción de una barrera física.

La tecnología funciona tomando una imagen de alta resolución del iris de una persona con una cámara de iluminación infrarroja y luego creando una relación del iris individualizada basada en esa imagen.

La relación agrupa casi 240 elementos característicos únicos en el iris, en comparación con los 40 ó 60 utilizados para las huellas dactilares, lo que resulta en mucho menos identificaciones falsas.

Para hacer una identificación, el programa de reconocimiento de iris de BI2 compara el iris de un individuo con los más de 987 mil análisis de iris que se encuentran en su base de datos privada, que recoge imágenes de más de 180 jurisdicciones de aplicación de la ley en todo el país.

Omar Lucio, Sheriff del Condado de Cameron, en el extremo sureste de Texas, dijo que la tecnología ayudará a sus agentes a identificar a los inmigrantes indocumentados.

“No es raro que las personas detenidas tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde México den nombres falsos y fecha de nacimiento”, dijo a The Intercept. Pero no importa lo que uses si tenemos tus rasgos: tu iris, tus huellas dactilares. Puedes usar 100 nombres diferentes. Todavía podemos decir, ‘Este es el tipo.