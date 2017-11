Policía de Nueva York prepara orden de arresto para Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO.-La policía de Nueva York asegura tener una acusación ‘creíble’ por delito de violación contra Harvey Weinstein, productor de cine y ejecutivo de un estudio de filmación, por lo que el proceso se encuentra en la etapa de recopilación de pruebas en torno a una denuncia de violación supuestamente ocurrida en 2010 con miras a un posible arresto.

La acusación fue presentada por la actriz española Paz de la Huerta, quien asegura que Weinstein la violó dos veces en su apartamento.

Las autoridades de Los Ángeles y Nueva York ya iniciaron nuevas investigaciones, las más recientes en una serie de pesquisas penales sobre el comportamiento del desacreditado magnate del cine que ha desatado un escándalo de acoso sexual en Hollywood y otras industrias.

“La policía de la ciudad de Nueva York dice que tienen una acusación de violación creíble contra Harvey Weinstein, están reuniendo pruebas de un posible arresto”, informó la cadena KTVU en un mensaje en sus redes sociales.

