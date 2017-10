Policía de Los Ángeles asegura no puede confirmar muerte de Tom Petty

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante estadounidense Tom Petty estaba hospitalizado en grave estado en California tras sufrir un ataque al corazón, dijo el lunes el sitio web de celebridades TMZ luego de reportes previos de que la estrella de rock había fallecido.

CBS News y TMZ habían informado más temprano el lunes el fallecimiento de Petty. Luego, el sitio web sostuvo que el artista “se aferraba a la vida” pero que se esperaba que su fallecimiento se produjera pronto.

Representantes del artista no respondieron los llamados para comentar sobre la condición de Petty.

TMZ había informado que Petty fue trasladado a un hospital de California en la noche del domingo. El sitio web dijo que el artista estuvo con soporte vital y que luego se decidió cortar esa asistencia.

El cantante, de 66 años y líder de la banda Tom Petty and the Heartbreakers, había realizado tres presentaciones el mes pasado con su grupo en Los Angeles.

La Policía de Los Ángeles afirmó a través de Twitter que no tienen ningún papel de investigación sobre la muerte de Petty.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017