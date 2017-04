Polémica por biografía de candidato mexicano a alcaldía de San Antonio

SAN ANTONIO, TX.– Manuel Medina Rodríguez, un mexicano nacionalizado estadunidense, que busca ser electo alcalde de San Antonio, Texas, en los comicios de mayo próximo, ha generado aquí una controversia en los últimos días, al ponerse en duda el historial de su vida.

Medina, de 47 años, actual presidente del Partido Demócrata en el condado de Bexar, es uno de los tres candidatos considerados con mayores posibilidades de ganar la elección a la alcaldía el 6 de mayo próximo, junto con la actual alcaldesa Ivy Taylor, que busca su segunda reelección y el regidor Ron Nirenberg.

La polémica en torno a su vida inició el pasado sábado, cuando el columnista, Brian Chasnoff, del periódico San Antonio Express News, publicó datos que sugieren que Medina tiene una biografía diferente a la que ha dado a conocer y a la que difunde en su sitio de campaña en internet.

Medina sostiene en su biografía oficial que nació en Torreón, en el estado mexicano de Coahuila, y que a la edad de tres años, él y su madre cruzaron el Río Bravo en McAllen, Texas, y que después viajaron a San Antonio, luego a El Paso y terminaron en Los Ángeles, California, donde creció.

Al aplicar como candidato a la alcaldía, Medina declaró que ha vivido continuamente en Texas por más de 24 años y en San Antonio por más de 20.

Sin embargo, los registros públicos y los reportes en periódicos mexicanos “sugieren una línea de tiempo alternativa”, escribió Chasnoff.

Según los registros, Medina trabajó en una universidad de Torreón, de 1997 a 2008; se postuló para una diputación local en Coahuila en 2005 y se divorció y volvió a casar en Torreón en 2006.

Chasnoff informó que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, Medina trabajó en la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón de 1997 a 2008.

El periodista localizó también un artículo publicado en el periódico El Siglo de Torreón, que informa en junio de 2005 que Medina buscó como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la candidatura a una diputación local en Coahuila, que no logró obtener al perder en elección interna.

De acuerdo con un decreto de divorcio y una licencia de matrimonio mexicana en el Registro Civil de Coahuila, Medina se divorció de su primera esposa en Torreón el 7 de diciembre de 2006 y luego se volvió a casar nueve días después, el 16 de diciembre de 2006 en esa ciudad.

Sin embargo, a pesar de la revelación de los datos, Medina ha insistido a lo largo de esta semana que no ha vivido en México desde que era un niño.

“Siempre he vivido desde que tenía tres años en Estados Unidos”, dijo Medina en declaraciones al propio Chasnoff. “A veces en McAllen, a veces en San Antonio, a veces en El Paso y Los Ángeles”.

“Nunca he tenido ni alquilado un apartamento en México”, agregó Medina. “Conocí a mi esposa en Torreón. Ciertamente he pasado tiempo en México, pero de cualquier manera que lo mires, soy estadunidense y he vivido en Estados Unidos toda mi vida”.

Medina dijo que continuó viviendo en Texas mientras trabajaba esporádicamente para la universidad de Torreón como “profesor visitante, auxiliar administrativo y promotor de estudios en el extranjero”.

Dijo que se postuló a un cargo publico en Torreón sólo para conseguir más clientes para su consultoría política.

“Era sólo una manera de abrir la puerta para conseguir más clientes”, dijo Medina. “El objetivo era ampliar mi negocio de consultoría política en México, y esto fue una manera”.

Medina agregó que “iba y venía” entre Texas y México durante este período, permaneciendo ocasionalmente en la casa de su padre en Torreón. Pero insistió en que vivía en San Antonio.

Medina, quien se graduó en el 2000 como ingeniero computacional y eléctrico de la Universidad de Texas en Austin, adoptó la nacionalidad estadunidense en septiembre de 2009.

“Si Medina vivió en México como un adulto no es un asunto de campaña en sí mismo. La pregunta con relación a la campaña es si Medina está siendo honesto con los votantes sobre su continua residencia aquí”, escribió Chasnoff.

El regidor Ron Nirenberg, quien busca también la alcaldía, dijo que parece que Medina tiene algo que ocultar.

“Esto ciertamente traiciona el mito que Manuel Medina ha creado sobre sí mismo (…) y dice a los votantes que no se puede confiar en su biografía y mucho menos en sus promesas”, indicó Nirenberg.

La información publicada por Chasnoff motivó a decenas de simpatizantes de Medina a realizar la tarde de este lunes una manifestación de protesta frente a las puertas del periódico The San Antonio Express News.

Unos 40 manifestantes calificaron como “noticias falsas” lo escrito por Chasnoff y amenazaron con cancelar sus suscripciones al rotativo.