Polémica en Dragon Ball Super; habría utilizado escenas recicladas

CIUDAD DE MÉXICO.-Al ser la serie de anime más famosa del mundo, cada capítulo de Dragon Ball Super está bajo un exhaustivo escrutinio por parte de los fans y la crítica. Aunque no había habido grandes problemas con el show desde hace tiempo, la polémica se ha vuelto a encender en el más reciente episodio.

Resulta que muchas personas, al ver el capítulo 97 y el avance del 98, se dieron cuenta que Toei recicló varias escena. Principalmente, de la pelea previa entre los representantes del Universo 7 y el 9. Aquí tienes el video comparativo.

Here's the reused animation from last night's episode and its NEP. pic.twitter.com/SKLgtUaEr1

— Ajay (@AnimeAjay) July 2, 2017