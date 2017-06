Pokémon GO permitirá tener combates fuera de “gimnasios”

Pokémon GO confirmó que la anhelada función llegará en pocas semanas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, la aplicación de Pokémon GO fue un auge total, incluyéndose en el top 3 de las más descargadas. Sin embargo, en la dinámica del juego habían diversas limitantes que influyeron en el abandono de miles de usuarios a la plataforma.

Por ende, Niantic, la compañía desarrolladora del título, ha intentado brindar a los usuarios nuevas actualizaciones con el fin de que vuelvan a sentirse atraídos. Desde la llegada de nuevas criaturas, hasta posibilidad de reproducir música en Android y ni así los usuarios se interesaron.

Algo que muchos de los jugadores querían tener en Pokémon GO, era la posibilidad de jugar combates con otras personas fuera de los gimnasios, pues el hecho de que pudiera suceder únicamente en ellos, limitaba el crecimiento y aumento de nivel.

Ahora, Pokémon GO confirmó que la anhelada función llegará en pocas semanas, comenzando por el hemisferio norte en el mundo. Si bien aún no se concreta la fecha exacta, pero en verano los jugadores podrán gozar varias actualizaciones además de los combates fuera de los gimnasios.

Mathieu Fayet, vicepresidente de relaciones estratégicas de Niantic, comentó que si la función de jugador contra jugador no ha llegado antes, se debió al éxito de Pokémon GO, por lo que la compañía realizó grandes esfuerzos en mantener los servidores activos y no había mucho tiempo para poder agregar una nueva actualización de tal índole.

Lamentablemente, después de haberse descargado 650 millones de veces, actualmente sólo queda el 10 por ciento de usuarios activos, según Fayet. Con la nueva función, los jugadores podrán aumentar su nivel, medir sus fuerzas y demostrar quién gana en cualquier parte sin la necesidad de ir a un gimnasio.

Aún no se mencionan detalles precisos sobre cómo funcionará, pero tendremos que ser pacientes para saberlo. La actualización tardó más de un año, así que quién sabe si vuelva a ser un boom, o los usuarios hagan caso omiso y no muestren interés en lo absoluto.

Fuente: UnoCero