Podría darse candidatura de unidad en el PRI: Luebbert

NUEVO LAREDO, TAM.- Oscar Luebbert Gutiérrez en plática de café con representantes de medios de comunicación, el reynosense habló sobre todo lo relacionado a la próxima elección en que se designará a quien habrá de regir los destinos de los priístas tamaulipecos.

En primera instancia dijo que en Tamaulipas hay registrados 614 consejeros, más sin embargo de momento se lleva a cabo una depuración toda vez que alrededor de 50 ya no están en la entidad, se fueron a vivir a otros sitios, y cerca de otros 50 ya se fueron a otros partidos. Con todo eso se espera que queden alrededor de 500, que son los que ejercerán el voto.

Dijo que de Nuevo Laredo son apenas 33 consejeros, mientras que Ciudad Victoria, cuenta con casi 180, situación que no es equitativa. La segunda ciudad en mayor número de consejeros es Matamoros, con poco más de 60 y luego Reynosa, con poco más de 50.

Se le cuestionó sobre si existe el temor de que el ex gobernador Egidio Torre Cantú intervenga en las elecciones, considerando que fue él “palomeó” a la mayoría de los actuales consejeros, a lo que opinó que no cree viable tal posibilidad; incluso dijo que recientemente se vio con el ex mandatario estatal en Monterrey, con quien dialogó y no siente que esté interesado en el proceso interno.

Dijo tener conocimiento que hay interés de algunos otros priístas por buscar la dirigencia estatal, tales como Luis Enrique Arreola, con quien también ya platicó, y con Enrique Cárdenas Del Avellano, con quien también tuvo dialogo. En el caso de Sergio Guajardo Maldonado, quien también se le menciona, dijo que no ha hablado con él. Consideró que puede haber hasta 10 o 12 candidatos, que pueden ser muchos, pero todos tienen el derecho de aspirar como igualmente todos merecen sus respetos.

Manifestó que hay la posibilidad de que se llegue a una candidatura de unidad, y en este sentido dijo que el próximo primero de julio, en que se llevará a cabo la asamblea, probablemente haya una reunión entre los interesados y los liderazgos del partido, en el que se pueda llegar a un acuerdo de unidad.

Tocante a su nominación, mencionó que ha tenido mucho apoyo, aunque en su recorrido a lo largo del estado ha percibido un dejo de derrota.

“Quiero hacer un liderazgo que motive y aliente, hay que juntarnos, hay que unirnos, hay que reinventarnos como partido”, dijo. “Yo me siento con fuerza y tengo la experiencia, me siento capaz, pero no por eso los demás no lo son. ¿Porque tenemos que esperar que alguien más nos diga que tenemos que empezar a movernos, vamos a empezar nosotros por nuestra propia cuenta”, citó.

Puntualizó que el PRI retomará las causas ciudadanas y fortalecerá su organización interna.