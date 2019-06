Podría Congreso actuar contra González Uresti

CD. VICTORIA, TAM.- Para que ofrezca una explicación acerca del desorden administrativo y la contratación de empresas fantasmas como proveedoras del Ayuntamiento de Victoria, el alcalde Xicoténcatl González Uresti, puede ser llamado en cualquier momento a comparecer al Congreso del Estado.

“Si, si puede ser llamado, a comparecer cualquier secretario o cualquier funcionario puede ser llamado, cualquier alcalde… en algún momento en que se encuentre alguna falla en su administración, porque no”, dijo Luis René Cantú Galván.

El diputado local panista por Reynosa apuntó que, sin desechar la veracidad de la información que en los últimos días ha sido publicada, a cerca de la contratación privilegiada a algunas empresas, una de ellas sin estar debidamente registrada en Hacienda, también puede ser revisada por la Auditoría Superior del Estado.

“Si, obviamente, no me consta pero no descarto la veracidad de la información, en base a la ley y los términos y la función de los legisladores si puede ser llamado cualquier funcionario o persona que tenga que tenga algo indebido o que o esté bien estipulado en el municipio puede ser llamado a comparecer”, precisó.

He tenido algunas pláticas con legisladores, compañeros de aquí, ellos están viendo esa situación, en lo que respecta a otros compañeros, ellos han estado viendo sus distritos, a final de cuentas no he tenido mesa de trabajo o platica no ha habido ninguna sugerencia o señalamiento en contra del alcalde, agregó.