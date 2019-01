Pocos logran su propósito de hacer ejercicio y bajar de peso

Es importante ser constantes, ya que si no somos constantes los cambios nunca se verán reflejados

NUEVO LAREDO, TAM.- Iniciando el año, la mayoría de las personas comienzan con llevar a cabo el propósito de bajar de peso y hacer ejercicio, pero son muy pocas las que alcanzan este objetivo, ya que solamente llevan dieta y hacen ejercicio por dos o tres meses, después solo quedó en mero propósito.

El licenciado en nutrición, Erik Gerardo Gutiérrez Soto, encargado del Programa de Prevención y Regresión de Sobrepeso y Obesidad de la “Clínica Agosto 12”, mencionó que principalmente se tiene que empezar a trabajar, y no solamente pensar en el propósito que tienen en mente, el primer punto que deben poner en práctica son los hábitos de alimentación que deben llevar.

“Tenemos que mejorar hábitos de alimentación y calidad de la alimentación, y el ejercicio es vital y viene de la mano con la alimentación, estos dos forman el hecho de que podamos lograr cambios en nuestra composición corporal como es disminuir peso, disminuir porcentaje de grasa”, dijo.

Reveló que en esto es importante ser constantes, ya que si no somos constantes los cambios nunca se verán reflejados, el problema de las personas que se plantean un propósito es que no hay constancia ni en el ejercicio ni en la alimentación.

Destacó que lo recomendable es que deben crear metas a corto plazo, y que poco a poco se vayan cumpliendo, y de paso que las vayan modificando para que paulatinamente se vayan cumpliendo, de lo contrario todo lo que se haga será inútil.

Precisó que la mayor de los problemas es que hay personas que quieren disminuir gran cantidad de peso, gran cantidad de porcentaje de grasa en poco tiempo, cuando por años han estado pasados de peso y quieren lograrlo en muy corto tiempo.

Añadió que tienen que entender que eso es un proceso lento, pero que si hay constancia se puede llegar a tener esos cambios que se han propuesto, para ello las personas que desean bajar de peso tienen que acudir con un nutriólogo especialista.

“En cuanto a nutrición tenemos que ir con un nutriólogo que nos ayude, porque el hecho de dejar de comer no es lo correcto, no se trata de dejar de comer, no se trata de dejar alimentos, se trata de comer bien pero con calidad en los alimentos”, subrayó.