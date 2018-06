Pochettino no cierra la puerta al Real Madrid

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante los rumores que lo sitúan como el principal candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid, el argentino Mauricio Pochettino señaló que su compromiso con el Tottenham de la Premier League es al máximo, aunque detalló que “lo que tenga que ser será”

En la presentación del libro “Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres”, señaló que se encuentra en un proyecto ambicioso y del cual está orgulloso de formar parte.

“Vivo el presente, no hay nada más importante que eso. Disfruto de lo que está pasando y lo que tenga que ser, será (…) Me lo tomo con naturalidad, no me afecta en nada”, argumentó.

“Estoy en un proyecto espectacular, la motivación es tremenda. Acabo de renovar hace cinco días hasta 2023 con el Tottenham. Estoy contento de que la gente esté feliz conmigo. El futbol te depara circunstancias que tú no esperas, lo más importante es disfrutar del hoy, hablar de suposiciones no ayuda a nadie”, destacó.

Cuando Pochettino llegó a los “Spurs” en 2014, su misión era revertir los malos resultados y acortar la brecha con los equipos poderosos de la Premier League, lo cual han logrado al ser segundo y tercero en las pasadas dos temporadas.

Sobre si sería de valientes tomar al conjunto merengue, quien ha ganado las últimas tres Champions League consecutivas, subrayó que tiene un mérito enorme, pues tiene uno de los mejores planteles y sería de valientes rechazar una oferta así.

“Zidane tiene un mérito enorme, soy un gran admirador suyo. Pero estamos hablando de futbolistas que son lo mejor del mundo. ¿Hay que ser valiente para agarrar una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario. Quien tenga la posibilidad de asumir ese banquillo hará su propio análisis. Estamos hablando de uno de los mejores equipos de la historia del futbol”, detalló.

Pochettino renovó hace solo unos días una extensión de contrato que lo liga al Tottenham hasta 2023.