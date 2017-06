Plaza Sésamo hace su versión de ‘Orange Is The New Black’

CIUDAD DE MÉXICO.- Plaza Sésamo llevó a sus marionetas hasta Litchfield en su más reciente video que parodia a Orange Is The New Black.

Orange Is The New Snack es el nombre de este sketch, que pone a los personajes de la serie de Netflix en una escuela para niñas.

La parodia muestra a Morello, Red, Crazy Eyes y, por supuesto, la protagonista Piper Chapman -quien aquí se hace llamar Piper Snackman-, la nueva alumna del colegio.

Piper llega unos minutos antes de la hora del almuerzo, donde todas comen galletas, pero ella decide rechazarlas para comer las sanas naranjas que trajo desde casa.

Al probarla, todas se sorprenden de lo bien que sabe, por lo que deciden que “las naranjas serán el nuevo snack”.

Plaza Sésamo ya había hecho este tipo de parodias a programas que salen de su nicho habitual, con series como Game Of Thrones y Mad Men.

Orange Is The New Black, una de las series más populares de Netflix, cuenta la historia de Piper Chapman, quien llega a Litchfield, una prisión femenina.

En el programa se muestran la vida de las internas y cómo es la relación entre ellas dentro de la cárcel.

Este mes, Orange Is The New Black estrenó su quinta temporada.

Fuente: Milenio