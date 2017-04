PlayStation Hits Bundle llega a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Buenas noticias para todos aquellos que están a punto de comprar un PS4 ya que el 15 de mayo llegará el PlayStation Hits Bundle a México.

“Nunca ha habido mejor momento para formar parte de la familia PlayStation, y por eso estamos muy contentos de anunciar que el nuevo PlayStation Hits Bundle llegará a Latinoamérica a partir de mayo”, indicó Jaime Casis Manager, Brand Marketing Manager.

El bundle incluye la PS4 más liviania y delgada, un disco duro de 500gb, y un control inalámbrico DualShock 4. También podrás ponerte al día con tres de los exclusivos más valorados en PS4: “The Last of Us Remastered”, “Ratchet & Clank” y “Horizon Zero Dawn”.

El PlayStation Hits bundle además viene con un código descargable para obtener 3 meses de PlayStation Plus gratis para que puedas jugar en línea con tus amigos y disfrutar de juegos gratuitos todo los meses.

PlayStation Plus también tiene grandes beneficios como descuentos exclusivos de hasta 75% en la PlayStationStore, una membresía funciona para las consolas PS4™, PS3™ y PS Vita; entre otros más.