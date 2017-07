Plasma creatividad a través de la plastilina

NUEVO LAREDO, TAMP.- Desde que tiene uso de razón Cristobal Andrés Enriquez Ibarra de 25 años siempre ha sido su gusto por trabajar con plastilina.

“Desde que estaba en el kinder los psicólogos nos daban plastilina para ver como estábamos en el aspecto psicomotriz y pues desde ahí, recuerdo que mis compañeros me decían que les hiciera monitos y animalitos; siempre he hecho figuritas algo así que me encontraba plastilina y la trabajaba.

“Y siempre en la escuela con algún proyecto a quien le sobraba plastilina, siempre me la entregaban a mí pero eran algo pequeños, sin embargo ahora ya de más adulto mi novia y mi papa me impulsaron a realizar lo que son cabezas, actualmente tengo siete cabezas en grande y algunas pequeñas”, indicó.

Enriquez Ibarra expresó que las cabezas son debido a que siempre ha hecho caras de caricaturas y todo inicio cuando estaba escuchando una canción de rock metal y en su imaginación hizo la creación de una cabeza.

“Yo me imagine parte de la canción y dije como se vería esa estrofa con una cabeza y de ahí empecé a crear, sí pienso montar una exposición con mi trabajo, pero quiero más al menos unas 15 para poder realizarla. “Una cabeza me lleva entre dos o cuatro horas depende sí como me sienta inspirado, sino pues hasta me puedo tardar un día o dos, no manejo un tema en especifico, todas las cabezas han sido canciones excepto cuatro porque decidí hacer los caballeros del apocalipsis”, manifestó.

Mencionó que todas las cabezas son hechas de plastilina con un fondo de unicel, sino se llevaría mucha plastilina.

“Me gustaría hacer cabezas de moustros de la mitología, aunque una tía me comenta que ya debería estar haciendo cine con la creación de las figuras de plastilina”, señaló.

Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Valle de México, actualmente se dedica a dar clases en nivel secundaria, pero anteriormente laboró en radio y televisión.

“Dicen que con este talento se nace, sin embargo para mí esto es un juego, no tengo conocidos que hagan este tipo de escultura, pero mi ilusión es montar una exposición en Estación Palabra que es donde el gobierno apoya a más al talento. “Y bueno todo es gracias al apoyo de mis papás y mi novia quien ha estado insistente que lo haga debido al talento y me dice que no lo he estado aprovechando”, dijo.

Señaló que entre 4 y 6 barras de plastilina es lo que se lleva para la creación de las cabezas, pero hay algunas hasta 8 en donde se detalla un poco más las facciones en donde los ojos es lo más difícil.

“Nunca he llevado una clase de arte todo ha sido autodidacta, pero me gustaría estar listo en unos dos meses para poder montar mi propia exposición y darle a conocer a la ciudadanía el talento”, aseguró.

Finalizó diciendo que es importante que todos aquellos niños y jóvenes que cuenten con este talento lo aprovechen y a través de este tipo de trabajos den a conocer lo mejor de ellos, ya que existe mucho talento en Nuevo Laredo.