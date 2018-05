Plantea Xicoténcatl campaña de respeto

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La competencia electoral que por 45 días inicia en pos de las alcaldías en Tamaulipas este lunes debe ser de altura y de respeto, propuso Xicoténcatl González Uresti, al señalar que desde los primeros minutos de este lunes arrancará sus actividades rumbo a la Presidencia Municipal de esta capital.

“Mi campaña será de respeto, de altura, a ninguno de los aspirantes nos conviene una competencia de lucha, señalamientos o de sangre, por eso nuestra propuesta será la de buscar el apoyo de la sociedad en base a una campaña agradable”, destacó.

El candidato a la presidencia municipal en Victoria por la coalición “Por Tamaulipas al frente”, que conforman los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, sostuvo que realizará sus actividades de proselitismo, alejado de cualquier expresión de guerra sucia.

“Victoria no necesita luchas contra adversarios políticos, no conviene una lucha se señalamientos y sangre, si no una lucha de altura y respeto, es lo que merece nuestra ciudad”, manifestó.

Señaló además que para llegar con fuerza y claridad a los electores es necesario aprovechar y participar en la realización de cualquier debate político que pueda concretarse ente quienes aspiran a ocupar el cargo de presidente municipal en la capital del estado.

“Mi campaña será “agradable y bonita”, lejos de una guerra sucia y en donde se cumpla con las expectativas de la sociedad, con propuestas acordes a la necesidades de la capital tamaulipeca”, puntualizó.

El reconocido galeno en la capital estatal que ya participó en las pasadas elecciones es locales por la vía independiente a la alcaldía de Victoria, señaló además que su intención en esta ocasión es la de realizar una campaña de altura y respeto.

Dijo que Ciudad Victoria no necesita una lucha de sangre y desprestigio.

Comentó que desde los primeros minutos de este lunes habrá de sostener algunas entrevistas con diferentes medios y que aprovechará las ventajas de las redes sociales para sostener una serie de interacciones con sus seguidores en la red.

Comentó también que en punto de las 18:00 horas, iniciará formalmente su campaña electoral con sus simpatizantes en el 17 Hidalgo, frente a la presidencia municipal.