Placas de ONAPPAFA y UCD no amparan decomiso de autos

En este sentido dijo no poder adelantar más datos ni estadísticas o número de personas que están siendo investigadas sentido que ello puede afectar el desarrollo de la investigación.

CIUDAD VICTORIA, TAM.-El Gobierno de Tamaulipas no tiene ningún acuerdo con organizaciones como la ONAPPAFA o UCD, advirtió Arturo Soto Alemán, luego de dejar en claro que ante estas organizaciones no habrá ningún ningún arreglo porque el gobierno no va a pactar con quién está en la ilegalidad.

“Es falso que haya un acuerdo entre la Secretaría de Finanzas eso es falso, no existe acuerdo o negociación con estas organizaciones fraudulentas que se dedican a engañar a la gente diciéndoles que las placas les amparan de un posible decomiso, eso no es real”, señaló.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas en el Gobierno de Tamaulipas dijo lo anterior al advertir también que todos los conductores de unidades de fuerza motriz, deben de contar con un seguro que cubra daños a terceros.

Señaló también que desde antes de que iniciara este sexenio, ya existía la obligatoriedad para quienes conducen algún vehículo, deben de contar con un seguro para cubrir daños a terceros.

Indicó que si esas organizaciones ponen a la venta seguros para vehículos americanos que cubran daños a terceros, estos deberán de estar inscritos en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que pueda ser legal.

“Aparte de ello los ciudadanos son libres de comprar ese seguro con quien ellos quieran”, dijo al instar que esto es una obligación legal instituida desde antes que que comenzará el presente sexenio.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que sigue en marcha la investigación por parte de las autoridades respectivas, sobre el tema de expedición de facturas falsas.

“Se involucran nombres de personas particulares y por protección de los datos de esta investigación debemos omitir los datos y esperar a que las autoridades en todo caso lo dé a conocer”, señaló.