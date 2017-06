Piscina improvisada en un balcón provoca memes y complicados cálculos matemáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Estamos en plena ola de calor y muchos aún no han podido bañarse en la playa. Lejos de conformarse con una ducha helada, el niño que protagoniza esta imagen está disfrutando una piscina improvisada en el balcón con la ayuda de una lona de plástico y una manguera. “Todos estamos viviendo en 2017 y este niño ya está en 3017”, dice el autor del tuit que ha popularizado la imagen, que aún no sabemos dónde está tomada. El mensaje se ha compartido casi 11 mil veces en dos días.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm

— kk (@goatinho_) 18 de junio de 2017