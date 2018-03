‘Piojo’ Herrera sobre Henry Martín: “Tiene que olvidarse del Mundial”

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Henry Martín no fuera convocado por Juan Carlos Osorio de cara a los juegos que el Tri sostendrá en la próxima Fecha FIFA, Miguel Herrerareveló en conferencia de prensa que habló con el ariete para explicarle que difícilmente será considerado para el Mundial Rusia 2018.

“No lo van a llamar, ya hablé con él y totalmente en su cabeza tiene que olvidarse de la Selección. Osorio es un técnico que juega con un delantero y ahí tiene como cinco antes que Henry y no hay manera. Siendo honestos ya le dije a él de frente: olvídate de la Selección porque para que llegues a la Selección tiene que pasar un accidente tremendo. Como me pasó a mí, cuando llegué a la Selección no era mi momento.

“Por supuesto que estará listo. Si lo llaman es por una situación extrema. Cosas que no queremos que le pasen a nadie. Como le dije: ni quedando goleador del torneo y nosotros campeones ni así te aseguro que te vayan a llamar”, comentó el estratega americanista.

En el mismo sentido, Herrera aprovechó el momento para alabar el trabajo realizado por Martín desde su llegada a Coapa; sin embargo, aseveró que todavía le falta mucho camino por recorrer para ser un referente.

“Tampoco es que Henry haya descosido la Liga, como lo ha hecho Djaniny que prácticamente es campeón de goleo faltando seis fechas. Ha sido un buen elemento que apoya con pases de gol, pero hoy no parecería que fuera un elemento que el técnico llamara.

“Pero en esta etapa tan cerrada a tan sólo 90 días que inicie el Mundial es muy difícil que Henry esté cruzando la mente del técnico”, sentenció.