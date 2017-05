“Piojo” Herrera admite que si Xolos no es campeón sería un fracaso

CIUDAD DE MÉXICO.- El director técnico de Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, puso el listón en todo lo alto y luego de ser líder general de la fase regular del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, admitió que si no es campeón será un fracaso.

Ya entrado en liguilla, donde el jueves se medirá a Monarcas Morelia, el “Piojo” no dudó en tachar de mala manera en caso de no lograr el objetivo principal que es coronarse, lo cual sería su segundo título personal y para Xolos.

“El objetivo final de todos es lograr ser campeón, si no lo logras es fracasar en el intento, no tenerle miedo a esa palabra. Tu te pones un ideal de lo que quieres lograr y si no lo lograste entonces fracasaste”, indicó.

En conferencia de prensa, Herrera se enfocó meramente en alcanzar la final a finales de mayo y lograr el ansiado título de Liga MX, así que evitó hablar sobre los rumores que lo colocan en América y recordó que tiene contrato vigente con los fronterizos.

“Quiero pensar en Xolos y poder llegar a la final, los tiempos no me interesan. Yo tengo contrato con el equipo hasta diciembre. Mi cabeza está en jugar un partido acá hasta el 28 de mayo, quiero ser campeón”, señaló.

Respecto a la conocida maldición del líder general, que casi siempre cae en las primeras de cambio, “Piojo” restó importancia a esa estadística y piensa en llegar lejos en la presente “fiesta grande”.

“¿Maldición del líder? no me preocupa, es más me vale. Hoy estamos muy contentos por el torneo que hicimos, y queremos alargar esa racha en liguilla, lo demás es presión que ponen los medios, pero no nos interesa”, expresó.

Xolos enfrentará este jueves a Morelia en la ida de los cuartos de final a celebrarse en el estadio Morelos y la revancha está pactada para el domingo en el Caliente.