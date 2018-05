‘Pintan’ de Verde a la Nueva Era

NUEVO LAREDO, TAM.- La única candidata mujer que participa en el proceso electoral 2018, Maribel Garza González, abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tuvo a bien recorrer bajo el fuerte Sol las calles de la popular Colonia Nueva Era, tomando como punto de partida la calle Rebeca Gómez.

“Todas las personas que saludamos nos externan que ya están cansados de los mismos problemas, y promesas, y la verdad a mí sólo me resta decirles que voy como una candidata ciudadana, como madre de familia, me pongo en los zapatos de ellos para entenderlos, veo sus necesidades y sin duda no hay como ir casa por casa, para darte cuenta de las cosas cómo están pasando, el cómo las empresas por iniciativa propia salen adelante, entre otros muchos problemas que enfrentan”, expresó Garza González.