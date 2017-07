Pink muestra orgullosa su cuerpo posparto y deja un importante mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Pink, fue madre hace apenas un par de meses, cuando dio a luz a su segundo hijo, Jameson Moon. Y como es natural, al igual que todas las madres, la cantante ha aumentado de peso y lejos de querer ocultarlo, decidió compartirlo en las redes sociales.

«¿Pueden creer que peso 72 kilos y mido 1.60 metros? Bajo los estándares normales eso me hace obesa. Sé que no estoy en mi peso y ni cerca de llegar a él después de tener a mi segundo bebé, pero no me siento obesa. La única cosa que siento es ser yo misma. Aléjense de esos estándares, chicas.»

Ser madre implica la llegada de un periodo de muchas transformaciones y quizás el cambio físico es el más notorio porque es visible. Poder volver al peso adecuado después del parto es algo que le preocupa a muchas mujeres, pero hay que comprender que es algo paulatino, se estima que volver al peso anterior al embarazo lleva de seis a doce meses.

Muchas celebridades han decidido mostrar su cuerpo posparto para dar a conocer una realidad que algunos quieren ocultar mediante expectativas de apariencia.

No es la primera vez que Pink deja un mensaje de crítica en torno a lo que se considera como «estándares de belleza», después de haber sido duramente criticada en las redes sociales por su aspecto.

«Basándome en los comentarios que han hecho sobre mi peso, veo que algunos de ustedes están preocupados por mí. Se refiere a las fotografías que me tomaron anoche en el evento en beneficio al cáncer al que fui para apoyar a mi querida amiga la doctora Maggie DiNome. Ella recibió el Duke Award debido a sus increíbles esfuerzos para erradicar el cáncer. Desafortunadamente, muchos de ustedes pensaron que mi peso era más importante. Si bien admito que el vestido no se veía tan bien como se veía en mi cocina, también admitiré que me sentía muy linda. De hecho, me siento hermosa. Así que mis queridos, no se preocupen por mí, yo no estoy preocupada por mí y tampoco estoy preocupada por ustedes. Estoy perfectamente bien, perfectamente feliz. Y mi cuerpo saludable, voluptuoso, loco y fuerte está descansando porque se lo merece. Gracias por su preocupación.»

No debería existir ningún tipo de presión por recuperar el peso después del parto, los estándares de belleza no son modelos a seguir. El cuerpo necesita recuperarse del parto y eso no sucede de un día para el otro. ¡Lo importante es sentirte bien contigo misma!