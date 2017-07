Piloto que atacó Tribunal de Venezuela: “permanezcamos firmes en las calles”

CARACAS, VENEZUELA.- Pese a tener a las autoridades de Venezuela detrás de él, Óscar Pérez, el piloto que atacó el Tribunal Supremo desde un helicóptero, aún se encuentra en libertad y reapareció en un video difundido desde ayer por la noche. Pérez, quien pertenece Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), llamó a sus connacionales a mantenerse con “furia y energía” en las protestas que desde hace meses se realizan en las calles del país sudamericano. “Estamos defendiendo nuestro futuro, derechos y deberes”.

Desde el día del ataque que perpetró con ayuda de otros hombres no identificados, se desconocía el paradero del piloto. Pese a los rumores que señalaban que ya había abandonado el país, Pérez asegura que se encuentra en Caracas y está preparando la segunda fase de su plan en contra del régimen chavista.

“Nuevamente nos encontramos aquí en Caracas listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria”

Al igual que en su antiguo mensaje, Pérez señala que sus acciones son bajo el amparo del artículo 350 de la Constitución venezolana, el cual admite la rebelión de los ciudadanos contra los regímenes autoritarios, que es como califica a la administración de Nicolás Maduro.

El pasado 27 de junio, el homónimo del legendario exportero del Cruz Azul atacó el Tribunal Supremo de su país. A bordo de un helicóptero lanzó cuatro granadas sobre la sede del Tribunal y disparó en repetidas ocasiones contra las instalaciones del Ministerio de Interior de Justicia. Pese a lo intenso de la acción, Pérez asegura que tenía todo fríamente calculado, con el objetivo de que no hubiera víctimas ni daños colaterales.

“Queremos aclarar que la maniobra hecha el 27 de junio fueron logradas a la perfección en una primera fase donde solo hicimos daño a estructuras como al ministerio de Interior y de Justicia y al tribunal supremo (…) porque así fue programado y porque no somos unos asesinos como lo son usted, señor Nicolás Maduro, como lo son usted, Diosdado Cabello, que enlutan todos los días hogares venezolanos”.

Ya que en el CV de Pérez consta que fue protagonista de una película de acción, no han faltado quienes tachan de mero teatro el supuesto levantamiento… o, en caso de ser en serio, se hace por “ego”. Pero no, dice él. “Tomemos consciencia, el momento es ahora y no mañana. El momento de verdad es ahora para que así tengamos un nuevo amanecer. Somos una sola nación, pues representemos lo que somos”.