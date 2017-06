Piloto mexicano Javier González obtiene podio en Fórmula 4 francesa

SPA FRANCORCHAMPS.- Otra gran demostración de manejo dio el mexicano Javier González pese a la adversidad, para terminar en el podio en Spa-Francorchamps, en la primera temporada que disputa en la Fórmula 4 Francesa.

El volante “azteca” se puso al nivel de la emblemática pista y sumó un nuevo podio, luego que había calificado en la cuarta posición de salida y tras una arrancada con problemas cayó a la sexta posición; no obstante, logró recuperar escaños para terminar en el último escalón del podio.

Con ello, el mexicano ya suma tres podios en lo que va de la temporada y este tercer puesto es más gratificante al lograrlo en la primera carrera del fin de semana, pues demuestra que el trabajo previo a la competencia en Bélgica ha rendido frutos. Su cuarto puesto en calificación significa que este domingo, en la carrera tres, arrancará de ese mismo lugar.

Para la carrera dos, sin embargo, arrancará desde el octavo puesto pero no se da por vencido para lograr puntos importantes para el campeonato.

“Hoy no ha sido la mejor de mis arrancadas y caí al sexto puesto, pero tenía muy buena velocidad y pude pasar a los pilotos hasta llegar al tercero, y ahí tuve pelea porque me volvió a pasar con el draft. Lo pasé y me pude despegar, pero el primero y el segundo ya se habían ido. Faltando una vuelta ya había alcanzado al segundo pero no lo logré pasar”, reseñó el mexicano.