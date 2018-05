Pig.gi termina su relación con Cambridge Analytica

La plataforma mexicana de publicidad asegura no trabajar con ningún partido político.

CIUDAD DE MÉXICO.- La firma de análisis Cambridge Analytica (CA) anunció recientemente que cerrará sus operaciones a causa del escándalo por uso indebido de datos en el que se vieron envueltos, donde fue afectada la información personal de más de 87 millones de usuarios en Facebook.

Coincidiendo con este anuncio, la plataforma de publicidad y promociones Pig.gi reveló que su comité directivo dio por concluida su relación con la empresa británica, con quien que acordaron el desarrollo de un motor de recomendación para mejorar la experiencia de los usuarios “con contenido más relevante”.

Para quienes no conocen Pig.gi, se trata de una aplicación para dispositivos Androiden el que los usuarios pueden interactuar con sondeos, encuestas y videos para obtener a cambio una especie de moneda virtual que pueden cambiar por tiempo aire.

“Pig.gi fue fundada para descentralizar la monetización de los datos de los usuarios y para proveer internet gratuito”, declaró la compañía en un comunicado. “Jamás hemos compartido datos personales de los usuarios, ni lo haremos. Nuestros clientes, los cuales nunca han sido políticos o partidos políticos, reciben “insights”, es decir, puntos de vista y datos de forma anonimizada. Nunca hemos trabajado de forma directa o indirecta con ningún político o partido político”.

Isaac Phillips, cofundador de la aplicación Pig.gi aseguró en entrevista con SDPnoticias que se encuentra bajo investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, quienes bloquearon la aplicación en ese país “sin tener alguna evidencia” de que hayan hecho uso indebido de la información de sus usuarios.

La investigación de SIC tiene por objetivo conocer si Pig.gi compartió información personal con la firma británica, ya que sus encuestas y sondeos funcionan de forma similar a la aplicación que fue utilizada para recolectar los datos de los usuarios en Facebook, por lo que creen que habrían sido utilizados para influir en campañas políticas tanto en México como en Colombia.

Phillips aclaró que Cambridge sólo tenían una posibilidad de participación del 1% de entre los 65 inversionistas que integran la plataforma, y que ninguno de los anunciantes cuenta con acceso a los datos que genera la plataforma porque únicamente reciben ‘insights’ de las tendencias resueltas a través de las interacciones, lo que no incluye nombres de los usuarios o sus datos de contacto.

“Una empresa no puede entrar y comprar los ads, tienen que pasar por la gente comercial; nosotros desarrollamos los artes, desarrollamos las campañas y las subimos, todo es a través de una persona, no es automatizado… por lo que no hay acceso (de terceros) a la plataforma”, dijo Diana Palacio, VP de operaciones de Pig.gi en Latinoamérica.

La plataforma ahora busca migrar a un protocolo de blockchain descentralizado llamado Siglo, el cual se encuentra actualmente en desarrollo, pero que les permitirá transparentar sus operaciones de forma similar a como lo hacen las transacciones de criptomonedas actualmente.