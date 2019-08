Pierden mexicanas en semi de Florete

LIMA, PERÚ.- Nataly Michel, Alely Hernández y Melissa Rebolledo cayeron en la Semifinal de Florete por equipos 45-27 ante Canadá en la pista verde del Lima Convention Center y buscarán el bronce.

«Llego a estos Juegos para disfrutar, la verdad, han sido a los muy pesados, muy difíciles, de muchos cambios, pero cada cambio me ha hecho más fuerte, dar lo máximo y entregar cuerpo y alma», dijo Michel que participa en sus cuartos Juegos Panamericanos.

La esgrimista mexicana buscará el bronce hoy en su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se congratuló por los resultados de la delegación mexicana que logró su mayor cosecha de oros en Juegos Panamericanos fuera de casa.

«La quinteta de gimnasia es espectacular, no sólo a los medallistas, yo sé que todos los mexicanos entrenan y dan todo en el campo de batalla y en todos los entrenamientos, cada mexicano me motiva, cada deportista me motiva y nosotros representamos a todo México», expuso.