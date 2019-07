Piden investigar a Blanca Valles

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de desechar tener en contra alguna acusación de negligencia médica, Armando Trejo Moreno aspirante a la dirigencia estatal del SUSPET, sugirió una investigación a fondo en contra de la actual líder de la burocracia estatal, Blanca Valles Rodríguez.

“Desconozco si tiene intenciones, hace cuatro años dijo que no, espero que su palabra tenga peso”, señaló al indicar que se debe de abrir una línea de investigación por desvío de recursos en contra de Blanca Valles.

Necesitamos estar ahí y ver efectivamente la revisión de documentos, bienes, entrega recepción si hay irregularidades, si las hay, turnaremos a las autoridades competentes no seremos nosotros sino las autoridades si existe factibilidad de acción, advirtió.

Estamos convencidos de que la democracia llegue a nuestro sindicato, es un fundamento de la constitución y las leyes se han modificado de tal manera que abarca a los servidores públicos que son del apartado B, estamos conscientes que esta reforma abarca a todos, comentó.

Comentó que camino a la elección interna de este organismo sindical que no bajará los brazos, hasta que no se logre el proceso democratizador, y la oportunidad para que se abra a todos los trabajadores, esta elección.

“Hacemos un llamado a dirigencia estatal del sindicato, son tiempos diferentes, el hecho que no saquen la cara y no den declaración de lo que estén pensado nos demuestra que no están a favor del trabajador, que digan cuáles son sus intenciones”, precisó.