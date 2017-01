Piden difíciles requisitos para importación definitiva de autos usados

Las autoridades aduaneras ahora no aceptan unidades chocadas o abolladas

NUEVO LAREDO, TAM.- Persiste el control en las importaciones. Entre los nuevos criterios que aplican las autoridades para la importación definitiva de autos usados americanos es no aceptar unidades chocadas o abolladas, lo que endurece los trámites.

Autoridades de la aduana local informaron a los importadores sobre el nuevo criterio para aplicar la regla de importación definitiva de vehículos, la cual se suma a otra restricción que consiste en rechazar determinadas unidades usadas originarios de Estados Unidos y Canadá, una medida que se deriva de la prórroga del decreto, explicaron tramitadores de agencias aduanales.

En diciembre pasado, la Secretaría de Economía publicó su decisión de extender hasta el 31 de diciembre de 2017 la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos, con requisitos como la presentación del certificado de origen, que cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito. Se trata del mismo decreto emitido en julio de 2011, y es la quinta ocasión en que el gobierno federal decide prorrogarlo, en ésta caso la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2017.

En opinión de los diputados federales de la frontera norte, resulta complicado que los ciudadanos y ciudadanas cumplan con los requisitos que establece el decreto; la diputada federal Yahleel Abdala Carmona afirmó que por eso insistirán para lograr que el gobierno federal flexibilice los procedimientos y los requisitos, porque así como se aplica el decreto no se facilitan los trámites.