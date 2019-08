Piden demandar a la empresa Gas Natural por cobros excesivos e indebidos

NUEVO LAREDO, TAM.- Una demanda colectiva en contra de la empresa Gas Natural Fenosa, propone el diputado federal Salvador Rosas Quintanila, para obligar a la empresa a reconocer los cobros indebidos y excesivos.

También cuestionó al gobierno federal por cerrar delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en varias ciudades del país, entre ellas Nuevo Laredo, porque dejó indefensos a los consumidores.

“Los derechos de los consumidores no deben disminuirse por ahorros mal enfocados al desmembrar la administración pública, existen rubros en los que se pueden realizar ahorros mayores pero que no han sido observados quizá porque existen otros intereses y, que si la administración de justicia debiera hacerse mediante la autoridad judicial y no del ejecutivo como es el caso de la Procuraduría, también es necesario buscar los cambios ideales para que los derechos de los consumidores sean protegidos, promovidos y se genere una cultura del consumo”, planteó Rosas Quintanilla.

Sobre la empresa Gas Natural, detalló que con la asesoría de abogados representarán a 258 consumidores ante la autoridad judicial en una demanda de acción colectiva por cobros indebidos y excesivos; y los ciudadanos que quieran sumarse pueden acudir a su oficina de gestoría localizada en plaza comercial Smart-La Fe, en Eva Sámano y Anáhuac.

El pasado 31 de julio, detalló que la PROFECO cerró 2 delegaciones, 8 subdelegaciones y 4 unidades de servicio en el país, para cumplir con las medidas de austeridad del gobierno federal, en ciudades como Nuevo Laredo, Estado de México, Cd.Obregón, Tapachula Chiapas, Iguala Guerrero, Manzanillo, Xalapa en Veracruz, Mexicali y Playa del Carmen, San Juan del Rio, Coatzacoalcos, Matamoros, y Chetumal, por lo que prepara exhortos al titular de la Procuraduría para que reconsidere esa acción porque perjudicaron a miles de ciudadanas y ciudadanos.

“Estos cierres han retrasado la justicia que buscan algunos compradores o pagadores de bienes y servicios, quienes ya no tienen la atención que requieren, porque, en efecto, estas oficinas de la hasta ahora Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), queda lejos de sus hogares o centros de trabajo y para atenderse requieres de distraer un día o más, dejando de producir o afectando sus finanzas personales”, agregó Rosas Quintanilla.

El cierre de esas oficinas de la PROFECO, dijo que presuntamente está relacionado con la desaparición de la Procuraduría porque el gobierno federal quiere crear un nuevo organismo.

“El cierre de las oficinas también podría significar que las atribuciones de esta oficina protectora del consumidor podrían transformarse, ya sea para ampliarse o reducirse, con eso de que en esta 4ta Transformación parece que la búsqueda es cambiar todo de nombre, como si con eso se borrara todo lo hecho por gobiernos anteriores”, argumentó el diputado federal.