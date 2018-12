Piden cubanos a Migración equidad

NUEVO LAREDO, TAM.- A casi un mes de haber llegado a Nuevo Laredo, cubanos que se hospedan en la casa del migrante AMAR AC, piden a las autoridades migratorias, ser equitativos en la solicitud de migrantes que requieren asilo político.

Yuzmila Rodríguez Sánchez, es una de las integrantes de la comunidad cubana quién mencionó que durante estos más de 20 días, solamente han sido africanos los que son requeridos para cruzar a los Estados Unidos.

Debido que el alimento que ingieren en su país no incluye picante, ni condimentos es la razón por la que la comida durante este tiempo les ha caído mal a ella, sus tres hijos y su esposo.

“En total somos cinco personas las que estamos pidiendo asilo político hacia Estados Unidos salimos de Cuba porque no todo es como se cuenta o como se cree. En estos 26 días que llevamos aquí mis niños han dejado de comer y enflacaron, yo cuando puedo les compro lo que realmente deben comer como es salchichas, jamón, todo lo que no lleva picante, pero no siempre se puede por eso nos urge que migración sea más justo y nos mande llamar para cruzar”, agregó.