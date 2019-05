Piden a corte de Japón que detenga la caza de los delfines

TOKIO.- Un tribunal del centro de Japón comenzó el viernes a escuchar argumentos sobre si la caza de delfines viola las leyes del país contra la crueldad hacia los animales.

Los demandantes pidieron al tribunal de distrito de la prefectura de Wakayama que detenga la expedición de permisos.

El gobernador de la prefectura, Yoshinobu Nisaka, es quien expide los permisos para el pueblo de Taiji, donde las cacerías han generado protestas.

El documental “The Cove” de 2009, el cual ganó un premio Oscar, muestra las cacerías en esa localidad, donde los delfines son perseguidos hasta una cueva y apaleados hasta morir, dejando las aguas teñidas de rojo. En los últimos años el método de caza fue modificado a asfixia.

Los demandantes, un exresidente de Taiji y el activista japonés por la conservación Ren Yabuki, así como los partidarios del caso dicen que las muertes siguen siendo traumáticas y dolorosas pese al nuevo método.

Takashi Uede, un funcionario de conservación de Wakayama, no quiso comentar sobre el caso pero dijo que la prefectura cree que la cacería se apega a la ley.

El juicio no exige una compensación económica, pero podría sentar un precedente para impugnar la legalidad de la matanza, según Takashi Takano, el abogado de los demandantes. «Si esta gente no puede impugnar el permiso, entonces ¿quién puede?», dijo a The Associated Press.

Los oficiales en Taiji y los pescadores han defendido la caza alegando que se trata de una tradición y dicen que comer carne de delfín no es diferente de comer carne de res o de pollo. Sin embargo, las cacerías también son lucrativas en otros aspectos, pues algunos delfines son vendidos a acuarios y espectáculos marinos.

El gobierno japonés apoya la caza comercial de ballenas y se está retirando de la Comisión Ballenera Internacional. Los balleneros están haciendo planes para reanudar la caza comercial en julio, por primera vez en tres décadas.

Se esperaba que Taiji fuera una de las ciudades costeras del Pacífico que se sumará a la flota ballenera.