Piden a AMLO rectificar decisión de no ir en alianza en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada del sol azteca en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, lamentó la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no contemplar una alianza entre el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones federales de 2018.

Ante ello, el legislador exhortó al dirigente nacional del partido reflexionar y en lo posible rectificar su postura, al destacar que los ciudadanos esperan la consolidación de una alianza de izquierdas que dispute la presidencia de la República.

Así lo expuso al declarar que al interior del PRD existe preocupación “porque los mexicanos tienen la esperanza de poder a partir de un gobierno”.

Y agregó que “la declaración que hace Andrés Manuel en el sentido de cerrar las posibilidades de alianza con la izquierda, no me parece la mejor. A mí me parece que la puerta debe seguir abierta, debemos seguir platicando”.

Desde su punto de vista, en el contexto actual, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra cómodo ante “la división que hay entre las izquierdas mexicanas, me parece que eso no es una buena señal, yo esperaría que estos meses podamos rectificar”.

Debido a ello, Martínez Neri expuso que “le pediría a Andrés Manuel que rectifique, creo que podemos caminar juntos”.

Exhorto a @lopezobrador_ a rectificar sobre la alianza con el @PRDMexico por el bien de la nación — Francisco Mtz. Neri (@FMartinezNeri) June 12, 2017

Con la finalidad de que se conforme un bloque no sólo entre el PRD y Morena, sino entre todas las fuerzas de izquierda, el coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca propuso que se realice una consulta ciudadana donde se exponga la posibilidad.

Finalmente, descartó que su postura sea un signo de debilidad ante en ex jefe de gobierno capitalino, al aclarar que no se trata de rogarle, sino de buscar la unidad natural de la oposición, no obstante destacó, si López Obrador continúa sobre la misma línea, el PRD deberá buscar otras opciones.

La postura fue compartida por la senadora Dolores Padierna, quien aseguró que su partido buscará propiciar la unidad de las izquierdas para poder triunfar en las elecciones del próximo año.

De la misma manera, señaló que Andrés Manuel López Obrador debe valorar que toda ayuda es importante, por lo que confió en que el dirigente de Morena rectificará en un futuro.

Fuente: SDP