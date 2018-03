Pide Meade a Anaya no ser “rajón” y asumir responsabilidades

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, pidió a su contrincante de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, que no sea “rajón” y que asuma sus responsabilidades.

En entrevista a medios, luego de un desayuno con industriales, Meade dijo a Anaya que “así no se haga política”, esto luego de que el panista acusó al presidente Enrique Peña Nieto de meter las manos en el proceso electoral.

“Si tomó malas decisiones que las asuma. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón”, expresó Meade.

El aspirante presidencial por la coalición PRI-PVEM-PANAL, también exigió a Anaya que saque las manos de sus propiedades inmobiliarias, pues afirmó que el panista tomó malas decisiones y se enriqueció de manera irregular.

“No le puede echar la culpa de eso a nadie, porque nadie lo obligó a vivir por arriba de los medios, a vender su patrimonio, ni adquirir un patrimonio por encima de lo que ha generado de sus ingresos”, expresó.

Destacó que la Procuraduría General de la República (PGR), trate de quién se trate, cuando tenga evidencia de un ilícito, tiene que actuar. Así como el Instituto Nacional Electoral (INE) debe revisar los documentos de Ricardo Anaya.

“A mí juicio la PGR tiene que hacer su chamba, tiene que hacer su trabajo. En dónde veamos que un servidor público robó, hay que actuar, cuando veamos qué un servidor público vive por arriba de sus ingresos, se debe actuar”, expresó.

Refirió que cada quien toma sus propias decisiones, uno (Ricardo Anaya) vivir como magnate y el otro (Andrés Manuel López Obrador) como un fantasma fiscal.

“Dos candidatos que viven sin poder explicar cómo lo hacen. Se puede vivir como magnate siendo servidor público, no; se puede vivir como fantasma aspirando a la presidencia, no; se puede vivir dentro de lo que permite nuestro patrimonio e ingreso, sí”, aseveró.

Meade calificó, entonces, como fantasma fiscal a López Obrador, ya que es un político que en 15 años nos dice que se maneja en efectivo, que no tiene cuentas, que no tiene historial, que no tiene manera de acreditar y no tiene materialidad.

Sobre la carta que enviaron intelectuales al presidente Enrique Peña Nieto por el caso Anaya, Meade estuvo de acuerdo con que si hay datos que acrediten ilegalidad en las cuentas, pues que se proceda.