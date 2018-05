Pide Heriberto Cantú Deándar política de altura

NUEVO LAREDO, TAM.- El candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Heriberto Cantú Deándar, hizo un llamado a los demás candidatos a realizar una política de altura para los ciudadanos.

Destacó que, a más de un mes de campaña, Morena cada vez suman más simpatías, señalando que en las encuestas que se tiene hasta este momento indican una clara preferencia por la Coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en esta frontera.

“Hoy la gente está defendiendo su dignidad y no va a permitir que nadie los manipule, por eso andan muy nerviosos, muy temerosos y hay que decirles que se serenen. Sabemos que su oferta política ya no es bien recibida, ni bien vista por la gente, porque han generado a lo largo de 30 años una mala política y por tanto un malestar social que ya no es aguantable”, subrayó.