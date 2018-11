Pide Enrique Rivas Cuéllar reconsiderar IVA fronterizo

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras considerar que la reducción en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha generado altas expectativas de competitividad de la zona fronteriza norte del país, con los Estados Unidos, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, exhortó a los diputados federales a considerar dicho tema en la miscelánea fiscal del 2019.

“Yo espero que no cancelen esta situación (la reducción del IVA), porque sería muy lamentable, se han generado altas expectativas de lo que pudiera llegarse a convertir la zona norte de México, la franja, la zona libre, una franja de competitividad”, dijo el mencionado durante una entrevista tras poner en marchas unas obras de pavimentación al poniente de la ciudad.

“Yo en lo particular como legislador siempre estuve impulsado la reducción del IVA, no coincido con la reforma fiscal que en su momento se presentó, que la señalamos nosotros como una Reforma tóxica que simplemente venía a generar inflación, porque una de sus naturalezas como impuesto es de índole inflacionario, y que aquí no era una cuestión de ninguna concesión, aquí estamos hablando que tenemos un IVA diferenciado por el tema de la competitividad, por apoyar al comercio local”, citó.