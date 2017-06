Pide CFE registrar aparatos de aire acondicionado

NUEVO LAREDO, TAM.- La sobrecarga de energía, propiciada por el alto índice de uso de aparatos de aires acondicionados para sobrepasar el intenso calor, es la causa principal de los constantes apagones que se registran en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual hace un llamado a los ciudadanos para que registren ante dicha dependencia sus aparatos de aire y así tener una idea clara de en qué áreas se deben instalar transformadores de mayor capacidad y con ello evitar las suspensiones del fluido eléctrico.

Al respecto el regidor Alfredo Guarneros Carranza hizo un llamado a los ciudadanos a fin de atender el reclamo de los directivos de la CFE y así no verse afectados por las suspensiones en el servicio de luz, que cada vez son más constantes, sobre todo precisamente en áreas donde hay más demanda del servicio.

“Dado a que he recibido quejas de algunos vecinos de mi sector, me puse en contacto con el Superintendente de la CFE, el ingeniero Salvador González González, para solicitarle información sobre las causas de las suspensiones y me hizo saber que todo es consecuencia de la sobrecarga de energía”, comentó el mencionado.