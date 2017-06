Pide ayuda para luchar contra la leucemia

“Al salir de la escuela ya no pude más las fuerzas se me acabaron, mis papás tuvieron que ir por mi a la escuela para traerse el carro porque yo ya no podía caminar, esto fue en el mes de diciembre pasado cuando empezaron los síntomas”, dijo el joven Martín Rojas Hernández. [César Cruz/ Líder Informativo]