Pide apoyo aspirante a dirigir el PRI

NUEVO LAREDO, TAM.- Bajo el objetivo de darse a conocer, pero sobre todo conseguir el apoyo de consejeros estatales del PRI en su afán de conseguir la dirigencia estatal de dicho instituto político, estuvo en esta ciudad fronteriza Luis Enrique Arreola Vidal.

El mencionado, quien fuera dirigente del Frente Juvenil Revolucionario y subdelegado del Infonavit en Matamoros, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer el por qué busca la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional.

“Somos gente buena, que no hemos robado, que no hemos hecho daño a la ciudadanía y que vamos por la verdadera militancia, no busco ningún cargo de elección popular, busco el partido”, dijo.