Pide AMLO tranquilidad ante aprobación de la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López pidió a simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que “estén tranquilos” tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues en caso de ocupar la Presidencia no ordenaría que ninguna fuerza militar o policiaca reprima a la población.

Al encabezar un acto de precampaña en la explanada de la delegación Tlalpan, reconoció que existe preocupación por que la legislación aprobada esta mañana por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se pueda emplear en la elección del próximo 1 de julio.

“Están ya pensando en que van a llevar a cabo el fraude y van a autilizar a las fuerzas armadas, eso no es posible”, señaló. “¿Saben por qué no es posible? No es posible porque los soldados, la tropa, está con nuestro movimiento”, señaló.

De acuerdo con López Obrador, los soldados desobedecerían cualquier orden que signifique reprimir o imponer al próximo presidente de México. “La tropa va a hacer valer, como el pueblo, la democracia en el país”, subrayó.

Acompañado por Martí Batres y Claudia Sheinbaum, precandidata a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, López Obrador aprovechó para dejar en claro que el respeto a la diversidad sexual y los derechos reconocidos a la comunidad LGBTI no están en riesgo con la alianza “Juntos haremos historia”.

“Entendemos la política como imperativo ético, (…) cuando hablo de libertades incluyo el respeto a la diversidad. Siempre vamos a ser respetuoso de las libertades, nunca hemos afectado las libertades individuales o colectivas”, subrayó.

Fuente: SDP