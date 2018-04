Pide AMLO a fuerzas armadas dejar de “ametrallar a diestra y siniestra”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia lamentó lo sucedido con la familia muerta durante un operativo de la Marina, dijo que hay que cambiar esa estrategia y señaló que no se resuelve nada con esas masacres

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplir 15 años de su desafuero, Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera vez compite por la Presidencia de la República, afirmó que la tercera es la vencida. Y es que reveló que una encuesta le da más de 50 puntos porcentuales y ni siquiera sus tres rivales juntos lo alcanzarían.

“Ya estamos rebasando los 50 puntos a favor nuestro, es decir lo que ya es votación efectiva nos están dando 50 o 52%, ni juntos los tres candidatos nos alcanzan.

“Acabado de recibir una encuesta telefónica en donde, quitando indecisos y los que dijeron que iban a votar, estamos 52%. El segundo lugar no sé si es PRI o PAN andan muy juntos, creo que es 18 o 19%”, explicó.

Tras un mitin en la Plazuela de Irapuato, aclaró que solo “si sucediera algo muy grave” perdería la elección del 1 de julio. Pero “toco madera, toco madera”.

“Ellos están peleándose el segundo lugar, están empatados los tres, la señora Margarita, el del PRI y el del PAN. Están iguales pero muy abajo, no es por presumir, pero pobremente estamos más de 20 puntos arriba, pobremente”, expuso.

Cuestionado sobre la responsabilidad de la Marina en la muerte de una familia en Tamaulipas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia lamentó lo sucedido y exigió a las fuerzas armadas que dejen de ametrallar a diestra y siniestra.

“Creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tienen que usarse la inteligencia, no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra.

“Yo sé que a veces responden los soldados y marinos, porque a veces son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia pero hay que cambiar la estrategia, no seguir con el uso de la fuerza queriendo resolver el problema de la inseguridad y la violencia”, sostuvo.

El abanderado de MORENA-PES-PT dijo que se le llame como sea, pero en esa acción perdieron la vida inocentes.