Pide Agustín ayuda a los conductores

Por su situación de invidente, no ha podido tener una familia con sus propios hijos. [Salvador González/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Como es común en Nuevo Laredo, a pesar de los fuertes calores que actualmente azotan a la ciudad, muchas personas que por alguna razón padecen alguna discapacidad o simplemente son adultos mayores, salen a pedir apoyo de la ciudadanía con alguna moneda.

Tal es el caso de Agustín, quien apenado sólo quiso proporcionar su nombre de pila, pero quien día a día acude al crucero de Reynosa y Paseo Colón, acompañado por otra persona, y de la mano de él, recorren las filas mientras el semáforo marque el rojo, solicitando el apoyo de la población.

“Tengo poco que ando en la calle pidiendo dinero, mi situación como invidente es desde pequeño, y por lo mismo no puedo conseguir donde me den trabajo, así que salgo a buscar algunas monedas, ahorita por el calor, sólo un rato de 9 a 1 de la tarde, porque luego se pone más caliente el sol”, expresó Agustín, mientras sostenía su bastón y su recipiente para pedir dinero.

Aunque Agustín como se identificó, es invidente dependen de él su madre y hermanas, a quienes ayuda con lo que llega a recaudar en las horas que permanezca solicitando dinero en la calle.

“No crea que esto es muy bueno, a veces saco de cómo máximo unos 150 pesos, y pues con eso nos vamos, no es mucho pero es algo que nos sirve mucho, y con eso ayudo en la casa, es la única manera que tengo de apoyar, por mi situación”, comentó.

Cuestionando a Agustín, si era padre con tristeza en su voz dijo que por su situación de invidente, no ha podido tener una familia con sus propios hijos, resaltando que no por eso se limita y no trata de salir a adelante, ya que como quiera hay personas que dependen de él, y de su esfuerzo al solicitar dinero en la calle.