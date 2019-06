Pide agro de EU ratificación de T-MEC

EU.-Organizaciones del sector agroalimentario de Estados Unidos enviaron hoy una carta a líderes de su país para solicitar la rápida ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La carta está dirigida a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara baja de esa nación; Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado; Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos.

«Nosotros, las organizaciones abajo firmantes que representan a todos los segmentos de la cadena de valor de la agricultura y la alimentación de los EU, a nivel nacional, estatal y local, escribimos para instar a su firme apoyo a la rápida ratificación del Acuerdo de EU, México y Canadá (T-MEC)», se lee en la carta.

Destacaron que el T-MEC beneficiará a la agricultura y la industria alimentaria de Estados Unidos, y a la vez a los consumidores se les podrá brindar un suministro más abundante de alimentos seguros y de alta calidad, pero a precios asequibles.

Refieren que en los últimos 25 años y bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos enviadas tanto a Canadá y México se han cuadruplicado, pues pasaron de 9 mil millones en 1993 a casi 40 mil millones en 2018.

Asimismo, resaltaron que del TLCAN dependen más de 900 mil empleos estadounidenses en las áreas de alimentos y agricultura, así como los sectores relacionados.

«Dada la importancia de T-MEC para la agricultura y la industria alimentaria de los Estados Unidos, instamos encarecidamente a que se considere de manera rápida», solicitan las organizaciones en la carta.

Entre las agrupaciones se encuentran Alliance Grain Co, American Beverage Association, American Cotton Producers of the National, Cargill Incorporated, Driscoll’s, National Chicken Council, U.S. Tobacco Cooperative, entre otros.