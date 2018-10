PGR recupera mil 376 mdp que desvió Javier Duarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. [Agencias]

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-La Procuraduría General de la República recuperó mil 376 millones 83 mil 206 pesos entre las propiedades y cuentas aseguradas a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, que se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, indicó que de ese monto se le entregó al gobierno de Veracruz un cheque por un monto de 422 millones 451 mil pesos; otro cheque por 40 millones 33 mil pesos, además de un inmueble, un rancho, en Valle de Bravo, en el Estado de México, que está valuado en 122 millones 466 mil 666 pesos.

“Y por lo que hace a los bienes decomisados la suma da una cantidad de 791 millones 132 mil 460 pesos, con eso da los mil 376 millones de pesos”, señaló el funcionario.

La semana pasada, un juez federal sentenció a nueve años de prisión a Javier Duarte; asimismo, se decretó el decomiso de 41 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento casa uno.

Marco Antonio Fuerte, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, también le impuso una multa de 990 días de salario mínimo que corresponden a 58 mil 890 pesos.

La Procuraduría General de la República se desistió de solicitar la reparación del daño, porque propuso el decomiso de las propiedades; solicitó la pena mínima de cada delito y sin agravante. El ex gobernador permanecerá interno en el Reclusorio Norte.

A nivel local, Duarte enfrenta procesos por delitos de incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado.

En la audiencia la Procuraduría General de la República presentó 47 datos de prueba, entre ellos, declaraciones de personas que guardaron alguna relación sentimental con el ex gobernador o fueron colaboradores en su mandato, como Xóchitl Tress, Manuel Ruiz Falcón, José Jun Janeiro, Antonio Tarek Abdalá (ex tesorero del estado), Arturo Bermúdez Zurita (ex secretario de seguridad pública), Gerardo Rosas Bocardo, entre otros.

Las personas mencionadas sirvieron de prestanombres y señalaron a Duarte de ser el autor intelectual de una red de empresas fachada que simularon contratos para triangular recursos del gobierno de Veracruz y de participaciones federales.