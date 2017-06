PGR investiga presunto espionaje a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República informó que investigará a los posibles proveedores de la tecnología Pegasus, que fue utilizada para presuntamente espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, además de que solicitará información sobre a qué dependencias federales y estatales, así como a qué empresas les han facilitado este tipo de intervención.

El diario estadunidense The New York Times publicó ayer que defensores de derechos humanos, activistas y periodistas son espiados por el gobierno mexicano a través del programa Pegasus. El gobierno exhortó a las presuntas víctimas a presentar una denuncia para que se realicen las investigaciones.

Ayer Ricardo Sánchez, quien encabeza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Libertad de Expresión (Feadle), informó que abrió una carpeta de investigación por el presunto espionaje.

La PGR indicó que se llevarán a cabo las diligencias periciales necesarias, así como el análisis de números telefónicos intervenidos, la identificación de la procedencia de los mensajes recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que remitieron los mensajes y la forma en la que opera este tipo de malware, además de la identificación de los equipos telefónicos.

La dependencia informó que la carpeta de la Feadle es por la intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática previstos en los artículos 177 y 211-bis del Código Penal Federal respectivamente.

Finalmente la institución rechazó las intervenciones ilegales de comunicaciones.

No tengo pruebas de que espionaje fue del gobierno

Azam Ahmed, reportero de The New York Times que realizó la investigación sobre el espionaje, dijo no tener pruebas de que las intervenciones de los teléfonos de activistas y periodistas provino del gobierno, pero considera que así fue.

“Todos creen que fue el gobierno, pero no tengo pruebas; pero también creo que tú, al igual que yo, crees que fue el gobierno”, dijo Azam Ahmed en entrevista con Carlos Loret de Mola para el programa Despierta.

Dijo que la respuesta del gobierno federal a las acusaciones de espionaje “no fue la que el pueblo esperaba” y descartó que cualquier persona haya tenido acceso al software para espiar a alguien.

“El software está instalado en las oficinas de las dependencias que lo compraron, puedo ser una persona, pero es difícil usar ese software si no estás en el lugar en el que está instalado”, dijo el periodista.

Azam Ahmed sospecha que él también ha sido espiado ya que recibió un mensaje similar al que le enviaron a la periodista Carmen Aristegui.

“Tampoco tengo pruebas de que haya sido hackeado, pero he recibido un mensaje parecido al de Aristegui y abrí este mensaje y después de que lo abrí mi teléfono no sirve bien”.

